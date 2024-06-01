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1 червня: Всесвітній день молока, День підтвердження новорічної обіцянки

1 червня: Всесвітній день молока, День підтвердження новорічної обіцянки

Київ • УНН

 • 107752 перегляди

Сьогодні, першого червня, у багатьох країнах відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня молока. У світі щороку виробляється близько 700 мільйонів тон питного молока. Молоко та молочні продукти щодня вживає близько шести мільярдів людей.

Сьогодні, першого червня, у багатьох країнах відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня молока, пише УНН.

У світі щороку виробляється  близько 700 мільйонів тон питного молока. Молоко та молочні продукти щодня вживає близько шести мільярдів людей

Найвищий рівень споживання молочних продуктів на душу населення у Фінляндії, а найнижчий – у Китаї.

До складу молока входять близько 250 компонентів, в тому повноцінні білки, жири та вуглеводи, мінеральні та інші біологічно-активні речовини, які мають високий ступінь засвоєння та позитивно впливають на організм людини.

Також перше червня є своєрідним нагадуванням про те, що необхідно втілювати свої плани у життя, адже сьогодні відзначається День підтвердження новорічної обіцянки

Подія є нагадуванням про те, що прийняття рішень недостатньо, ппотрібно також дотримуватися їх втілення у життя. У День підтвердження новорічної обіцянки людей заохочують переглянути свої рішення та списки обіцянок й внести необхідні корективи, щоб допомогти досягти своїх цілей.

З 2012 року першого відзначається Всесвітній день батьків, який покликаний підкреслити роль сім’ї у формуванні загальнолюдських цінностей. Лише за умови наявності обох батьків родина здатна забезпечити підростаючому поколінню гармонійний розвиток, побудований на любов та взаємоповазі.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Юстина, який народився на початку ІІ століття.

Юстин був не просто провідником та богословом, а ще й одним з перших християнських філософів.

За переказом, Юстина та його учнів стратили у Римі за відмову зректися віри у Господа.

Іменини першого червня святкують Євген, Павло, Христина.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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