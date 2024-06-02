В британской разведке оценили, какое влияние окажет устранение кремлем "высококомпетентных командиров"

Устранение кремлем "авторитетных российских командиров может напугать российских солдат, а командование сочтет повиновение режиму важнее компетентности". Об этом говорится в сводке разведки, которую обнародовало Минобороны Британии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 21 мая 2024 года российские СМИ сообщили о задержании генерал-майора ивана попова, бывшего командующего 58-й общевойсковой армией рф. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов.

В июле прошлого года, напоминают в разведке, попов был уволен с должности командующего 58-й армией, которая дислоцировалась на Запорожском направлении. Генерал раскритиковал компетентности решений руководства обороны рф по ведению войны. Затем он также раскритиковал решение о своем увольнении, заявив, что "старший командир ударил с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в трудный и напряженный момент".

В разведке заявили, что " в коррумпированной системе наказание за взяточничество является политическим инструментом борьбы. Также в истории есть много случаев, когда российский режим использовал обвинения в коррупции, реальные и вымышленные, чтобы устранить или наказать внутренних критиков или неугодных".

Как командующий армией попов в целом считался высококомпетентным и, по словам российских военных обозревателей, был популярен среди российских войск. его арест, вероятно, больше напугает российских военных и убедит его коллег на высших командных должностях, что лояльность и повиновение режиму и своему начальству ценятся выше, чем компетентность и харизма, - говорится в сводке.

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