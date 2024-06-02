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У британській розвідці оцінили, який вплив матиме усунення кремлем "висококомпетентних командирів"

У британській розвідці оцінили, який вплив матиме усунення кремлем "висококомпетентних командирів"

Київ • УНН

 • 38802 перегляди

Усунення кремлем "висококомпетентних командирів" може налякати російських солдатів, а командування вважатиме покору режиму важливіше за компетентність.

Усунення Кремлем "авторитетних російських командирів може налякати російських солдатів, а командування вважатиме покору режиму важливішою за компетентність". Про це йдеться у зведенні розвідки, яке оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 21 травня 2024 року російські ЗМІ повідомили про затримання генерал-майора Івана Попова, колишнього командувача 58-ю загальновійськовою армією рф. Його заарештували за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних із продажем військових будівельних матеріалів.

У липні минулого року, нагадують у розвідці, попов був звільнений з посади командувача 58-ї армії, яка дислокувалася на Запорізькому напрямку. Генерал розкритикував компетентності рішень керівництва оборони рф щодо ведення війни. Потім він також розкритикував рішення про своє звільнення, заявивши, що "старший командир вдарив з тилу, віроломно і підло обезголовивши армію у важкий та напружений момент".

У розвідці заявили, що "у корумпованій системі покарання за хабарництво є політичним інструментом боротьби. Також в історії є багато випадків, коли російський режим використовував звинувачення в корупції, реальні чи вигадані, щоб усунути або покарати внутрішніх критиків або неугодних".

Як командувач армією попов загалом вважався висококомпетентним і, за словами російських військових оглядачів, був популярним серед російських військ. Його арешт, ймовірно, ще більше налякає російських військових і переконає його колег на вищих командних посадах, що лояльність і покора режиму та своєму начальству цінуються вище, ніж компетентність і харизма,

- йдеться у зведенні.

Нагадаємо

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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