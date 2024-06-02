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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С 4 июня на станции метро "Вокзальная" начнется капитальный ремонт одного из эскалаторов

С 4 июня на станции метро "Вокзальная" начнется капитальный ремонт одного из эскалаторов

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 12:06  •  8074 просмотра

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Капитальный ремонт эскалатора № 2 на станции метро "Вокзальная" в Киеве, который эксплуатируется уже почти 64 года и преодолел более 150 000 км, будет проведен с 4 июня по 30 августа.

С 4 июня по 30 августа на станции метро "Вокзальная" продлится плановый капитальный ремонт эскалатора № 2, который был введен в эксплуатацию почти 64 года назад вместе с запуском станции. За это время эскалатор прошел более 150 тысяч километров, что согласно регламенту требует его капитального ремонта.

Пишет УНН со ссылкой на КГГА.

детали

4 июня на станции метро "Вокзальная" стартует капитальный ремонт эскалатора № 2, который продлится до 30 августа.

Эскалаторы были введены в эксплуатацию вместе с пуском станции метро "Вокзальная". Почти 64 года они перевозят пассажиров столичной подземки. Пробег эскалатора № 2 составляет более 150 тысяч километров. Поэтому, согласно регламенту, эскалатор нуждается в капитальном ремонте

- отметили в КГГА.
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 в рамках ремонтных работ специалисты полностью демонтируют механику эскалатора, заменят изношенные детали и выполняют другие необходимые технические работы.

Напомним

"Киевавтодор" планирует отремонтировать мост метро в Киеве, ориентировочная стоимость которого составляет более 2 млрд грн, и ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря 2026 года без нарушения движения метро и автотранспорта.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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