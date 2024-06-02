З 4 червня на станції метро "Вокзальна" розпочнеться капітальний ремонт одного із ескалаторів
Київ • УНН
Капітальний ремонт ескалатора № 2 на станції метро "Вокзальна" в Києві, який експлуатується вже майже 64 роки і подолав понад 150 000 км, буде проведено з 4 червня по 30 Серпня.
З 4 червня по 30 серпня на станції метро "Вокзальна" триватиме плановий капітальний ремонт ескалатора № 2, який був введений в експлуатацію майже 64 роки тому разом із запуском станції. За цей час ескалатор пройшов понад 150 тисяч кілометрів, що згідно з регламентом вимагає його капітального ремонту.
Пише УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
4 червня на станції метро "Вокзальна" стартує капітальний ремонт ескалатора № 2, який триватиме до 30 серпня.
Ескалатори були введені в експлуатацію разом із пуском станції метро "Вокзальна". Майже 64 роки вони перевозять пасажирів столичної підземки. Пробіг ескалатора № 2 складає більше 150 тисяч кілометрів. Тож, відповідно до регламенту, ескалатор потребує капітального ремонту
У рамках ремонтних робіт фахівці повністю демонтують механізм ескалатора, замінять зношені деталі та виконають інші необхідні технічні роботи.
Нагадаємо
"Київавтодор" планує відремонтувати міст метро в Києві, орієнтовна вартість якого становить понад 2 млрд грн, і ремонтні роботи повинні бути завершені до 31 грудня 2026 року без порушення руху метро і автотранспорту.