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Київавтодор планує провести ремонт мосту Метро оцінивши його у понад 2 млрд гривень

Київавтодор планує провести ремонт мосту Метро оцінивши його у понад 2 млрд гривень

Київ • УНН

 • 48671 перегляди

"Київавтодор" планує відремонтувати міст метро в Києві, орієнтовна вартість якого становить понад 2 млрд грн, і ремонтні роботи повинні бути завершені до 31 Грудня 2026 року без порушення руху метро і автотранспорту.

Комунальна корпорація "Київавтодор" шукає підрядника, для того, аби провести ремонт моста Метро. На реконструкцію планують виділити близько 2 млрд гривень. Пише УНН з посиланням на Prozorro.

За даним на сайті Prozorro, "Київавтодор" оголосив тендер щодо проведення протиаварійних робіт мосту Метро. Оголошена вартість замовлення не більше 2 009 825 454 гривень. Сам ж аукціон має розпочатись 12 червня 2024 року.

Згідно тендерної документації за ці кошти реставраційні роботи включатимуть:оновлення дорожнього покриття;оновлення опор мосту;обробка антикорозійним захистом металоконструкції;облаштування тротуарів з бруківки;озеленення, зокрема посів газону.

Також йдеться про те, що у разі якщо предмет закупівлі в подальшому буде використовуватися фізичними особами що технічні специфікації повинні бути розроблені таким чином, щоб враховувати потреби людей з інвалідністю.

У документах зазначено і гарантійні терміни, а саме: 

  • гумові опорні частини – 15 років;
  • антикорозійний захист металоконструкцій – 10 років;
  • підтримуючі металеві конструкції – 10 років
  • домкрати, вантажопідйомністю 100тн – 10 років;

На час ремонту рух метро та автомобілів ускладненим не буде, а самі ж роботи мають тривати до 31 грудня 2026.

Нагадаємо

У Києві відкрили пішохідний міст, який з’єднує Оболонський острів і парк "Наталка" біля Оболонської набережної.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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