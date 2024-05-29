Київавтодор планує провести ремонт мосту Метро оцінивши його у понад 2 млрд гривень
Київ • УНН
"Київавтодор" планує відремонтувати міст метро в Києві, орієнтовна вартість якого становить понад 2 млрд грн, і ремонтні роботи повинні бути завершені до 31 Грудня 2026 року без порушення руху метро і автотранспорту.
Комунальна корпорація "Київавтодор" шукає підрядника, для того, аби провести ремонт моста Метро. На реконструкцію планують виділити близько 2 млрд гривень. Пише УНН з посиланням на Prozorro.
За даним на сайті Prozorro, "Київавтодор" оголосив тендер щодо проведення протиаварійних робіт мосту Метро. Оголошена вартість замовлення не більше 2 009 825 454 гривень. Сам ж аукціон має розпочатись 12 червня 2024 року.
Згідно тендерної документації за ці кошти реставраційні роботи включатимуть:оновлення дорожнього покриття;оновлення опор мосту;обробка антикорозійним захистом металоконструкції;облаштування тротуарів з бруківки;озеленення, зокрема посів газону.
Також йдеться про те, що у разі якщо предмет закупівлі в подальшому буде використовуватися фізичними особами що технічні специфікації повинні бути розроблені таким чином, щоб враховувати потреби людей з інвалідністю.
У документах зазначено і гарантійні терміни, а саме:
- гумові опорні частини – 15 років;
- антикорозійний захист металоконструкцій – 10 років;
- підтримуючі металеві конструкції – 10 років
- домкрати, вантажопідйомністю 100тн – 10 років;
На час ремонту рух метро та автомобілів ускладненим не буде, а самі ж роботи мають тривати до 31 грудня 2026.
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