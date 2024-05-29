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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен

Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 15:04  •  3500 просмотра

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"Киевавтодор" планирует отремонтировать мост метро в Киеве, ориентировочная стоимость которого составляет более 2 млрд грн, и ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря 2026 года без нарушения движения метро и автотранспорта.

Комунальна корпорація "Київавтодор" шукає підрядника, для того, аби провести ремонт мосту Метро. На реконструкцію планують виділити близько 2 млрд гривень. Пише УНН з посиланням на Prozorro.

По данным на сайте Prozorro, "Киевавтодор" объявил тендер по проведению противоаварийных работ моста Метро. Объявленная стоимость заказа не более 2 009 825 454 гривен. Сам же аукцион должен начаться 12 июня 2024 года.

Согласно тендерной документации за эти средства реставрационные работы будут включать: обновление дорожного покрытия; обновление опор моста; обработка антикоррозийной защитой металлоконструкции; обустройство тротуаров из брусчатки; озеленение, в частности посев газона.

Также говорится о том, что в случае если предмет закупки в дальнейшем будет использоваться физическими лицами что технические спецификации должны быть разработаны таким образом, чтобы учитывать потребности людей с инвалидностью.

В документах указаны и гарантийные сроки, а именно: 

  • резиновые опорные части-15 лет;
  • антикоррозийная защита металлоконструкций-10 лет;
  • поддерживающие металлические конструкции-10 лет
  • домкраты, грузоподъемностью 100тн-10 лет;

На время ремонта движение метро и автомобилей затрудненным не будет, а сами же работы должны продолжаться до 31 декабря 2026.

Напомним

В Киеве открыли пешеходный мост, который соединяет Оболонский остров и парк "Наталка" возле Оболонской набережной.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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