Киевавтодор планирует провести ремонт моста Метро оценив его более чем в 2 млрд гривен

Комунальна корпорація "Київавтодор" шукає підрядника, для того, аби провести ремонт мосту Метро. На реконструкцію планують виділити близько 2 млрд гривень. Пише УНН з посиланням на Prozorro.

По данным на сайте Prozorro, "Киевавтодор" объявил тендер по проведению противоаварийных работ моста Метро. Объявленная стоимость заказа не более 2 009 825 454 гривен. Сам же аукцион должен начаться 12 июня 2024 года.

Согласно тендерной документации за эти средства реставрационные работы будут включать: обновление дорожного покрытия; обновление опор моста; обработка антикоррозийной защитой металлоконструкции; обустройство тротуаров из брусчатки; озеленение, в частности посев газона.

Также говорится о том, что в случае если предмет закупки в дальнейшем будет использоваться физическими лицами что технические спецификации должны быть разработаны таким образом, чтобы учитывать потребности людей с инвалидностью.

В документах указаны и гарантийные сроки, а именно:

резиновые опорные части-15 лет;

антикоррозийная защита металлоконструкций-10 лет;



поддерживающие металлические конструкции-10 лет



домкраты, грузоподъемностью 100тн-10 лет;



На время ремонта движение метро и автомобилей затрудненным не будет, а сами же работы должны продолжаться до 31 декабря 2026.

Напомним

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