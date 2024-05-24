В столиці відкрили пішохідний міст на Оболонський острів
Київ • УНН
У Києві відкрили пішохідний міст, що з'єднує Оболонський острів і парк "Наталка" біля Оболонської набережної.
У Києві відкрили пішохідний міст, який з’єднує Оболонський острів і парк "Наталка" біля Оболонської набережної. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці — на острів Оболонський", - написав Кличко у Telegram.
Міст зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів- іноземних та українських.
Кличко розповів, що конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх привезли до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.
Мер також сказав, що наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту.
Доповнення
Будівництво мосту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні 2023 року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.
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