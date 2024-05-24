В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

В Киеве открыли пешеходный мост, который соединяет Оболонский остров и парк "Наталка" возле Оболонской набережной. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Уже можно идти гулять по новой, большой рекреационной зоне столицы - на остров Оболонский", - написал Кличко в Telegram.

Мост соединяет остров с набережной Оболони и парком "Наталка" уникальный с инженерной точки зрения, пешеходный мост. Возвели его на средства меценатов - иностранных и украинских.

Кличко рассказал, что конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь". Их привезли в Киев за несколько недель до начала полномасштабной войны.

Мэр также сказал, что сейчас подсветку основной конструкции не будут включать, только экономное LED освещение перил моста.

Дополнение

Строительство моста начали в 2021-м. В начале полномасштабной войны приостановили. И возобновили весной 2023 года. Тогда же начали обустройство рекреационной зоны отдыха.

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