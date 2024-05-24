Киевская кольцевая электричка меняет график движения: детали
Киев • УНН
Расписание Киевской кольцевой электрички будет изменено с 24 мая по 12 августа в связи со строительством тоннеля для нового Подольско-Воскресенского мостового перехода.
График движения Киевской кольцевой электрички с 24 мая по 12 августа будет изменен из-за строительства тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kyiv City Express.
Временно меняем график движения Киевской кольцевой электрички, чтобы дать Киеву возможность улучшить городскую мобильность. Дело в том, что начинается строительство тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста, поэтому в период с 24 мая по 12 августа график движения Kyiv City Express в пределах киевского кольца будет изменен,
Детали
В рабочие дни:
- каждый час поезда будут курсировать полным кольцевым маршрутом;
- "пиковые" получасовые рейсы утром и вечером будут осуществляться только на участке Святошин - Вокзальная - Дарница в обе стороны.
В выходные дни:
- Движение поездов будет ограничено на участке Почайна - Никольская Слободка. Эти станции станут конечными, соответственно доехать, например, с Сырца до Русановки можно будет только по южной части «кольца» через Святошин, Вокзальную и Выдубичи.
Приносим извинения за логистические неудобства и надеемся на ваше понимание: завершение строительства моста разгрузит дороги и улучшит логистику для всех киевлян,
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