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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевская кольцевая электричка меняет график движения: детали

Киевская кольцевая электричка меняет график движения: детали

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 07:26  •  13044 просмотра

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Расписание Киевской кольцевой электрички будет изменено с 24 мая по 12 августа в связи со строительством тоннеля для нового Подольско-Воскресенского мостового перехода.

График движения Киевской кольцевой электрички с 24 мая по 12 августа будет изменен из-за строительства тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kyiv City Express.

Временно меняем график движения Киевской кольцевой электрички, чтобы дать Киеву возможность улучшить городскую мобильность. Дело в том, что начинается строительство тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста, поэтому в период с 24 мая по 12 августа график движения Kyiv City Express в пределах киевского кольца будет изменен,

- говорится в сообщении.

Детали

В рабочие дни:

  • каждый час поезда будут курсировать полным кольцевым маршрутом;
  • "пиковые" получасовые рейсы утром и вечером будут осуществляться только на участке Святошин - Вокзальная - Дарница в обе стороны.

В выходные дни:

  • Движение поездов будет ограничено на участке Почайна - Никольская Слободка. Эти станции станут конечными, соответственно доехать, например, с Сырца до Русановки можно будет только по южной части «кольца» через Святошин, Вокзальную и Выдубичи.

Приносим извинения за логистические неудобства и надеемся на ваше понимание: завершение строительства моста разгрузит дороги и улучшит логистику для всех киевлян,

- отмечается в сообщении.

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Анна Мурашко

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