Киевская кольцевая электричка меняет график движения: детали

График движения Киевской кольцевой электрички с 24 мая по 12 августа будет изменен из-за строительства тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kyiv City Express.

Временно меняем график движения Киевской кольцевой электрички, чтобы дать Киеву возможность улучшить городскую мобильность. Дело в том, что начинается строительство тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста, поэтому в период с 24 мая по 12 августа график движения Kyiv City Express в пределах киевского кольца будет изменен, - говорится в сообщении.

Детали

В рабочие дни:

каждый час поезда будут курсировать полным кольцевым маршрутом;

"пиковые" получасовые рейсы утром и вечером будут осуществляться только на участке Святошин - Вокзальная - Дарница в обе стороны.

В выходные дни:

Движение поездов будет ограничено на участке Почайна - Никольская Слободка. Эти станции станут конечными, соответственно доехать, например, с Сырца до Русановки можно будет только по южной части «кольца» через Святошин, Вокзальную и Выдубичи.

Приносим извинения за логистические неудобства и надеемся на ваше понимание: завершение строительства моста разгрузит дороги и улучшит логистику для всех киевлян, - отмечается в сообщении.

Дополнение

В столице тестируют новую функцию для пользователей приложения "Киев Цифровой" - киевлянам предлагают оплатить билеты сразу в приложении.