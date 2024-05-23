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Нова функція у "Київ Цифровий": у столиці тестують можливість оплати проїзду у застосунку

Нова функція у "Київ Цифровий": у столиці тестують можливість оплати проїзду у застосунку

Київ • УНН

 • 19342 перегляди

У Києві розпочали тестувати новий сервіс оплати у громадському транспорті. Тепер не потрібно шукати валідатор, сплатити можна у застосунку.

У столиці тестують нову функцію для користувачів додатка "Київ Цифровий" - киянам пропонують оплатити квитки відразу у застосунку. Про це пише УНН з посиланням на КМДА.

Деталі 

Тепер купувати і валідувати квитки у громадському транспорті можна одразу у Київ Цифровий. Продовжуємо робити місто ще зручнішим разом із вами

- заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку Петро Оленич.

У столиці на Дегтярівському шляхопроводі завершили ремонтні роботи22.05.24, 16:43 • 24001 перегляд

Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:

  • відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;
  • натиснути «К» – «Оплата проїзду»;
  • просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;
  • оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

У КМДА додають, що користувачів, які не мають додатка "Київ Цифровий", після сканування  QR-коду будуть спрямовані у маркет для завантаження застосунку.

У разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути "Показати контролеру". Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду

- пояснили в КМДА. 

Доповнення

Новий сервіс уже можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами.

Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.

Нагадаємо

Понад 200 співробітників поліції на мотоциклах і велосипедах розпочали патрулювання вулиць Києва для забезпечення громадського порядку в місцях масового скупчення людей, парках і центральних районах міста.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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