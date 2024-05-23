Нова функція у "Київ Цифровий": у столиці тестують можливість оплати проїзду у застосунку
Київ • УНН
У Києві розпочали тестувати новий сервіс оплати у громадському транспорті. Тепер не потрібно шукати валідатор, сплатити можна у застосунку.
У столиці тестують нову функцію для користувачів додатка "Київ Цифровий" - киянам пропонують оплатити квитки відразу у застосунку. Про це пише УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Тепер купувати і валідувати квитки у громадському транспорті можна одразу у Київ Цифровий. Продовжуємо робити місто ще зручнішим разом із вами
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Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:
- відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;
- натиснути «К» – «Оплата проїзду»;
- просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;
- оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.
У КМДА додають, що користувачів, які не мають додатка "Київ Цифровий", після сканування QR-коду будуть спрямовані у маркет для завантаження застосунку.
У разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути "Показати контролеру". Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду
Доповнення
Новий сервіс уже можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами.
Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.
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