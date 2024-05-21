У Києві стартував сезон роботи мото- і велопатрулів поліції
Київ • УНН
Понад 200 співробітників міліції на мотоциклах і велосипедах приступили до патрулювання вулиць Києва для забезпечення громадського порядку в місцях масового скупчення людей, парках і центрах міста, куди важко дістатися на автомобілі.
У столиці на патрулювання міських вулиць вийшли понад 200 поліцейських на мотоциклах і велосипедах. Про це інформує патрульна поліція Києва в Telegram, передає УНН.
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Зазначається, що мобільність і маневреність двоколісного транспорту дозволять правоохоронцям оперативно прибувати в місця з важкодоступним ландшафтом та оминати затори на автошляхах.
Понад 160 вело- та майже 50 мотопатрульних забезпечуватимуть громадський порядок у місцях скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема парках, скверах, на набережних, а також у центральних частинах міста, куди важко швидко доїхати на автомобілі.
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