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У Києві стартував сезон роботи мото- і велопатрулів поліції

У Києві стартував сезон роботи мото- і велопатрулів поліції

Київ • УНН

 • 59432 перегляди

Понад 200 співробітників міліції на мотоциклах і велосипедах приступили до патрулювання вулиць Києва для забезпечення громадського порядку в місцях масового скупчення людей, парках і центрах міста, куди важко дістатися на автомобілі.

У столиці на патрулювання міських вулиць вийшли понад 200 поліцейських на мотоциклах і велосипедах. Про це інформує патрульна поліція Києва в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що мобільність і маневреність двоколісного транспорту дозволять правоохоронцям оперативно прибувати в місця з важкодоступним ландшафтом та оминати затори на автошляхах.

Понад 160 вело- та майже 50 мотопатрульних забезпечуватимуть громадський порядок у місцях скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема парках, скверах, на набережних, а також у центральних частинах міста, куди важко швидко доїхати на автомобілі.

"З метою безпеки дорожнього руху”: у Патрульній поліції пояснили нащо ближнє світло фар за межами населених пунктів01.05.24, 16:16 • 15494 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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