В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  100881 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  100660 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  105885 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  105174 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  103182 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  190445 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131399 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198711 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183098 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191601 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  190445 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  178076 просмотра
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  372701 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  358165 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  410327 просмотра

В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции

Более 200 сотрудников милиции на мотоциклах и велосипедах приступили к патрулированию улиц Киева для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, парках и центрах города, куда трудно добраться на автомобиле.

Общество •   •  4801 просмотра
В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции

Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска

На снимке, сделанном со спутника, виден огонь и дым на месте удара по бывшей полицейской академии в оккупированном Россией Луганске.

Война •   •  7810 просмотра
Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска

Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

112 картин, принадлежащих предателю виктору медведчуку, признаны имеющими историческую и культурную ценность и будут переданы на сохранение в Национальный музей Украины.

политика •   •  9682 просмотра
Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

Венецианская комиссия призвала Грузию отменить закон об иностранных агентах, критикуя его как препятствие свободе собраний, выражения мнений, конфиденциальности и участия общественности, что приводит к стигматизации и уничтожению НПО и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, что в конечном итоге наносит ущерб открытым дебатам, плюрализму и демократии.

Новости Мира •   •  9748 просмотра
Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

россия планирует в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, скорректировав географические координаты, чтобы объявить часть акватории своими внутренними морскими водами.

Новости Мира •   •  11028 просмотра
россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Разведчики из спецподразделения "Кабул-9" уничтожили российские военные грузовики, использовавшиеся для перевозки оружия, личного состава и боеприпасов на Запорожском фронте, как показано на видео, опубликованном украинской разведкой.

Война •   •  11747 просмотра
Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

Два теплохода, "Софрон Данилов" и "капитан Бурковский", затонули после того, как не могли справиться с ледоходом во время зимней стоянки недалеко от поселка Жиганск на реке Лена в Якутии, россия. Сообщений о пострадавших нет.

Новости Мира •   •  11277 просмотра
Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Канада вводит санкции в отношении российских физических и юридических лиц за содействие незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию для использования в войне против Украины, нарушая резолюции ООН.

Война •   •  14272 просмотра
Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Почему украинцы не верят АРМА?

Согласно социологическому исследованию, управление арестованным имуществом украинского правительства воспринимается как одна из наименее успешных и прозрачных задач: только 2,5% респондентов считают его успешным, а 62,7% - непрозрачным.

политика •   •  12630 просмотра
Почему украинцы не верят АРМА?

Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности

Украинскую переговорную делегацию по соглашению о безопасности возглавляет руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

политика •   •  11719 просмотра
Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности