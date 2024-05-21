В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции

В столице на патрулирование городских улиц вышли более 200 полицейских на мотоциклах и велосипедах. Об этом информирует патрульная полиция Киева в Telegram, передает УНН.

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Отмечается, что мобильность и маневренность двухколесного транспорта позволят правоохранителям оперативно прибывать в места с труднодоступным ландшафтом и обходить пробки на автодорогах.

Более 160 вело - и почти 50 мотопатрульных будут обеспечивать общественный порядок в местах скопления людей, зонах отдыха, в частности парках, скверах, на набережных, а также в центральных частях города, куда трудно быстро доехать на автомобиле.

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