"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  21984 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  42301 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  54813 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  93365 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  98460 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  102885 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124823 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120056 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128245 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154600 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

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Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам

Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  223575 просмотра

"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

В полиции напоминают, что водители обязаны постоянно использовать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, а за нарушение предусмотрены штрафы.

Общество •   •  1193 просмотра
"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам

Трем лицам сообщено о подозрении за попытку влияния на директора порта "Черноморск" на сумму 424 000 долларов США с целью принятия решения в пользу частной компании.

Криминал и ЧП •   •  3366 просмотра
Почти полмиллиона долларов взятки за влияние на руководителя порта "Черноморск": сообщено о подозрении трем лицам

Боррель о расширении ЕС: работа по воссоединению континента не завершена, Украина среди прочих имеет историческую возможность

В 20-ю годовщину крупнейшей волны вступления в ЕС глава дипломатии ЕС Жозе Боррель заявил, что работа по воссоединению континента еще не завершена, а Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с ЕС, укрепив безопасность, правосудие, демократию и уровень жизни.

политика •   •  5253 просмотра
Боррель о расширении ЕС: работа по воссоединению континента не завершена, Украина среди прочих имеет историческую возможность

Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм

Украина разрабатывает механизмы предотвращения добычи полезных ископаемых в природных заповедниках после общественного резонанса относительно запланированной добычи полезных ископаемых на природоохранных территориях, обеспечивая тщательные исследования и балансируя защиту окружающей среды с интересами бизнеса в соответствии со стандартами ЕС.

Общество •   •  4227 просмотра
Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм

Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти

Перед посещением кладбищ в поминальные дни гражданам следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что кладбища были проверены на наличие взрывных устройств и являются безопасными.

Общество •   •  4111 просмотра
Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти

В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии

За первые четыре месяца 2024 года полиция уже зафиксировала почти 50 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что почти на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общество •   •  4044 просмотра
В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии

Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов

Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов.

Общество •   •  4898 просмотра
Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит комплексные экспертизы, включая биологические и трасологические исследования, для выявления контрабандных сигарет и подделок известных брендов.

Общество •   •  21984 просмотра
Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

У Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, диагностировали рак, и она проходит курс лечения, в то время как принц Уильям заверил общественность, что они "в порядке", пока она борется с болезнью.

Новости Мира •   •  5276 просмотра
Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 490 000 взрывоопасных предметов, в том числе 3 352 авиационные бомбы, обследовав при этом около 129 000 гектаров территории.

Война •   •  6243 просмотра
С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов