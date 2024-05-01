"С целью безопасности дорожного движения": в Патрульной полиции объяснили зачем ближний свет фар за пределами населенных пунктов

Правило о включении дневных ходовых огней или ближнего света фар за пределами населенных пунктов введено исключительно в целях безопасности дорожного движения. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Это не новелла, а расширение периода, который был предусмотрен предварительно. Ранее с 1 октября по 1 мая необходимо было в обязательном порядке включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов. Сейчас этот период расширен в течение года, то есть выезжаем за пределы населенного пункта, в обязательном порядке включаем дневные ходовые огни, или ближний свет фар - сказал Белошицкий.

Он отметил, что такие правила продиктованы положительной практикой зарубежных стран в сфере безопасности дорожного движения, о которой свидетельствуют исследования и отчетность о положительном влиянии на количество ДТП.

В Норвегии фиксируют снижение количества ДТП на 10% благодаря именно этому нововведению, ведь машины стали более обозначены на дороге и более видимы. Дания заявляет о 7%, транспортное бюро Канады заявляет об 11%. Все страны, которые применили данную меру еще несколько лет назад, отчитались о снижении аварийности. На самом деле мы понимаем, что это очень простая мера, чтобы достичь таких результатов. Это делается исключительно в целях безопасности дорожного движения - добавил Белошицкий.

Он напомнил, что в случае нарушения данной нормы предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Напомним,

С 1 мая в Украине отменен временной промежуток использования дневных ходовых огней вне населенного пункта. Теперь со светом за пределами городов и сел нужно ездить постоянно.

В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии