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З 1 травня водії обов'язково повинні вмикати ближнє світло фар за межами населених пунктів

З 1 травня водії обов'язково повинні вмикати ближнє світло фар за межами населених пунктів

Київ • УНН

 • 23770 перегляди

З 1 травня водії в Україні повинні їздити з увімкненими фарами постійно, оскільки скасовано період використання денних ходових вогнів поза населеними пунктами.

З 1 травня в Україні скасовано часовий проміжок використання денних ходових вогнів поза межами населеного пункту. Тепер зі світлом за межами міст та сіл потрібно їздити постійно. Про це пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.

Деталі 

Раніше поза межами населеного пункту з 1 жовтня по 1 травня водії повинні були вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

Проте постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 №1105 такий часовий проміжок скасовано, і тепер з увімкненим світлом потрібно їздити постійно.

Основна мета зазначених змін до ПДР — це зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП.

- пояснили в поліції.

У відомстві пояснюють, що світло фар — це додаткова пасивна безпека руху. Зокрема, дослідження European Commission "Daytime running light" свідчать, що застосування денних ходових фар зменшує кількість багатосторонніх денних аварій на автомобілях приблизно на 5–15 %.

Також правоохоронці попередили, що у разі недотримання правил дорожнього руху на водії чекає штраф у розмірі понад 500 гривень. 

Частиною другою статті 122 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність, зокрема, за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їхнє переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн

- нагадують у Патрульній поліції.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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