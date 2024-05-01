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С 1 мая водители обязательно должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов
С 1 мая водители в Украине должны ездить с включенными фарами постоянно, поскольку отменен период использования дневных ходовых огней вне населенных пунктов.
Польша продлила временную защиту украинских беженцев, но выплаты получат не все: что изменилось
Правительство Польши приняло законопроект, который продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, привязывает выплаты социальной помощи к обязательному школьному обучению, а также позволяет украинцам менять статус с временной защиты на временный вид на жительство сроком до трех лет.
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ
Netflix планирует создать сериал о Скуби-Ду, основанный на оригинальных мультфильмах Ханны-Барбери, продюсером которого выступит Warner Bros. Television, а исполнительными продюсерами - Джош Аппельбаум, Скотт Розенберг, Андре Немек, Джефф Пинкнер, Грег Берланти, Сара Шехтер и Ли Лондон Редман.
Дания увеличивает количество призывников и вводит срочную службу для женщин
Дания введет срочную службу для женщин с 2027 года, увеличит количество ежегодных призывников до 7 500, а продолжительность службы увеличит до 11 месяцев с целью укрепления обороноспособности страны и достижения полного гендерного равенства в армии.
На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Иран на следующей неделе, чтобы принять участие в ядерной конференции и встретиться с иранскими чиновниками для преодоления "отдаленности" в отношениях между МАГАТЭ и Ираном.
Поврежденные дома и выбитые окна: в мэрии показали последствия российского удара по Одессе
Одесский городской голова Геннадий Труханов показал видео с последствиями ночной атаки россиян на город В результате обстрела чего три человека погибли и еще трое получили ранения, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из россии
Сенат США единогласно принял закон о запрете импорта обогащенного урана из россии. Документ запрещает импорт в США российского урана до января 2028 года.
Instagram обновит правила, чтобы помочь в продвижении профилям с небольшой аудиторией
Instagram вводит новые изменения в своей системе ранжирования, чтобы предоставить меньшим авторам больше внимания и обеспечить равные условия для всех авторов, в частности, сначала показывать релевантный контент небольшой аудитории, а со временем расширять охват на основе взаимодействия с пользователями.
В воронежской области рф прогремели взрывы: местные власти предупредили об угрозе БПЛА
В Воронеже прогремели взрывы, местные власти предупредили об угрозе атаки БПЛА и заявили, что силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.
Эстония не будет высылать в Украину военнообязанных с просроченными паспортами
Эстония не планирует высылать украинских военнообязанных, даже если срок действия их документов истекает, что позволяет им подавать заявления на получение разрешений на временное проживание, несмотря на отсутствие действительных проездных документов.