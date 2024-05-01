С 1 мая водители обязательно должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов

С 1 мая в Украине отменен временной промежуток использования дневных ходовых огней вне населенного пункта. Теперь со светом нужно ездить постоянно. Об этом пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Детали

Ранее вне населенного пункта с 1 октября по 1 мая водители должны были включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Однако постановлением Кабинета Министров Украины от 20.10.2023 №1105 такой временной промежуток отменен, и теперь с включенным светом нужно ездить постоянно.

Основная цель указанных изменений в ПДД - это уменьшение аварийности на улично-дорожной сети страны и предотвращение гибели и травмирования людей в ДТП. - объяснили в полиции.

В ведомстве объясняют, что свет фар - это дополнительная пассивная безопасность движения. В частности, исследования European Commission "Daytime running light" свидетельствуют, что применение дневных ходовых фар уменьшает количество многосторонних дневных аварий на автомобилях примерно на 5-15 %.

Также правоохранители предупредили, что в случае несоблюдения правил дорожного движения водителей ждет штраф в размере более 500 гривен.

Частью второй статьи 122 КУоАП установлена административная ответственность, в частности, за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн - напоминают в Патрульной полиции.

Напомним

Патрульная полиция Украины подготовила советы для водителей как не стать жертвой автоугонщиков.