"З метою безпеки дорожнього руху”: у Патрульній поліції пояснили нащо ближнє світло фар за межами населених пунктів

Правило про увімкнення денних ходових вогнів або ближнього світла фар за межами населених пунктів введене виключно з метою безпеки дорожнього руху. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Це не новела, а розширення періоду, який був передбачений попередньо. Раніше з 1 жовтня по 1 травня необхідно було в обов’язковому порядку вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза межами населених пунктів. Зараз цей період розширено протягом року, тобто виїжджаємо за межі населеного пункту, в обов'язковому порядку вмикаємо денні ходові вогні, або ближнє світло фар

Він зазначив, що такі правила продиктовані позитивною практикою зарубіжних країн у сфері безпеки дорожнього руху, про яку свідчать дослідження і звітування щодо позитивного впливу на кількість ДТП.

У Норвегії фіксують зниження кількості ДТП на 10% завдяки саме цьому нововведенню, адже машини стали більш позначені на дорозі і більш видимі. Данія заявляє про 7%, транспортне бюро Канади заявляє про 11%. Усі країни, які застосували даний захід ще декілька років назад, прозвітували про зниження аварійності. Насправді ми розуміємо, що це дуже простий захід, щоб досягти таких результатів. Це робиться виключно з метою безпеки дорожнього руху