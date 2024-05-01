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У 2024 році поліцейські вже зафіксували майже 50 тис. випадків керування в нетверезому стані

У 2024 році поліцейські вже зафіксували майже 50 тис. випадків керування в нетверезому стані

Київ • УНН

 • 14318 перегляди

За перші чотири місяці 2024 року поліція вже зафіксувала майже 50 тисяч випадків керування транспортними засобами у стані сп'яніння, що майже на 4 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За чотири місяці 2024 року поліцейські зафіксували вже майже 50 тис. випадків керування у стані сп’яніння, що майже на 4 тис. випадків більше, ніж за аналогічний період у минулому році. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

На жаль, у минулому році ми мали антирекорд, коли було складено найбільшу кількість матеріалів за всю історію функціонування Національної поліції - 151 тис. матеріалів, саме зафіксовано фактів керування у стані сп’яніння. Можу зазначити, що вже за 4 місяці цього року ми маємо безпрецендентну статистику, адже зафіксували вже майже 50 тис. випадків керування у стані сп’яніння, а у минулому році за такий самий період було зафіксовано 46 тис.

- сказав Білошицький.

Він нагадав, що керування у п’яному вигляді має найсуворіше покарання згідно з Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо

26 квітня під Києвом голова райдержадміністрації Броварів Майбоженко Володимир влаштував ДТП на пішохідному переході.  Через цю аварію травмовались 4 людини, зокрема двоє чоловіків у тяжкому стані. 

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