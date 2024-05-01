В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии

За четыре месяца 2024 года полицейские зафиксировали уже почти 50 тыс. случаев управления в состоянии опьянения, что почти на 4 тыс. случаев больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

К сожалению, в прошлом году мы имели антирекорд, когда было составлено наибольшее количество материалов за всю историю функционирования Национальной полиции - 151 тыс. материалов, именно зафиксировано фактов управления в состоянии опьянения. Могу отметить, что уже за 4 месяца этого года мы имеем беспрецедентную статистику, ведь зафиксировали уже почти 50 тыс. случаев управления в состоянии опьянения, а в прошлом году за такой же период было зафиксировано 46 тыс. - сказал Белошицкий.

Он напомнил, что управление в пьяном виде имеет самое строгое наказание согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Напомним,

26 апреля под Киевом глава райгосадминистрации Броваров Майбоженко Владимир устроил ДТП на пешеходном переходе. Из-за этой аварии травмировались 4 человека, в том числе двое мужчин в тяжелом состоянии.