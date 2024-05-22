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У столиці на Дегтярівському шляхопроводі завершили ремонтні роботи

У столиці на Дегтярівському шляхопроводі завершили ремонтні роботи

Київ • УНН

 • 24001 перегляди

У Києві були завершені ремонтні роботи на Дегтярівському шляхопроводі, включаючи заміну всіх конструкцій, збереження трамвайної лінії і додавання сучасних елементів, таких як окремий трамвайний шлях, безбар'єрний доступ, огорожі, велосипедні доріжки і ландшафтний дизайн.

У Києві на Дегтярівському шляхопроводі сьогодні завершився комплекс робіт. Зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

Він розповів, що об’єкт був збудований у 1963 році, і з того часу його капітально не ремонтували.

Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід,

- сказав Кличко.

Він додав, на ньому збережена трамвайна лінія, що проходить вздовж Дегтярівської вулиці. За словами столичного міського голови, відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит влаштоване за сучасними технологіями.

Ми зробили все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності. Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою,

- наголосив Кличко.

Нагадаємо

Новий 125-метровий шляхопровід по вулиці Полярній через вулицю Богатирську в Оболонському районі Києва відкрито для руху транспорту, а до осені планується завершити додаткові роботи на ділянці, зокрема облаштування велодоріжок, зупинок громадського транспорту та благоустрій території.

Ольга Розгон

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