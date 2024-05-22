У столиці на Дегтярівському шляхопроводі завершили ремонтні роботи
Київ • УНН
У Києві були завершені ремонтні роботи на Дегтярівському шляхопроводі, включаючи заміну всіх конструкцій, збереження трамвайної лінії і додавання сучасних елементів, таких як окремий трамвайний шлях, безбар'єрний доступ, огорожі, велосипедні доріжки і ландшафтний дизайн.
У Києві на Дегтярівському шляхопроводі сьогодні завершився комплекс робіт. Зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Деталі
Він розповів, що об’єкт був збудований у 1963 році, і з того часу його капітально не ремонтували.
Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід,
Він додав, на ньому збережена трамвайна лінія, що проходить вздовж Дегтярівської вулиці. За словами столичного міського голови, відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит влаштоване за сучасними технологіями.
Ми зробили все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності. Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою,
Нагадаємо
Новий 125-метровий шляхопровід по вулиці Полярній через вулицю Богатирську в Оболонському районі Києва відкрито для руху транспорту, а до осені планується завершити додаткові роботи на ділянці, зокрема облаштування велодоріжок, зупинок громадського транспорту та благоустрій території.