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У столиці на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом - Кличко

У столиці на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом - Кличко

Київ • УНН

 • 26506 перегляди

Новий 125-метровий шляхопровід по вулиці Полярній через вулицю Богатирську в Оболонському районі Києва відкрито для руху транспорту, а до осені планується завершити додаткові роботи на ділянці, зокрема облаштування велодоріжок, зупинок громадського транспорту та благоустрій території.

В Оболонському районі столиці відкрили рух новим шляхопроводом, який проходить вулицею Полярною через вулицю Богатирську. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні - проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Роботи на цьому важливому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Довжина шляхопроводу - 125 метрів. Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об’єктах, тут облаштовують велодоріжки.

Повністю завершити роботи на об’єкті - відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу - плануємо до осені цього року. А також відремонтувати підходи до розв’язки, - ділянки дороги, в тому числі на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу,

- заявив мер.

Зазначається, що також встановлять на обʼєкті й нові зупинки громадського транспорту. Здійснять монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території.

Нагадаємо

У Києві відновлено рух транспорту біля ТРЦ Ocean Plaza після того, як "Київтеплоенерго" завершило заміну пошкодженої труби тепломережі діаметром 1000 мм.

Ольга Розгон

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