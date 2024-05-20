У столиці на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом - Кличко

В Оболонському районі столиці відкрили рух новим шляхопроводом, який проходить вулицею Полярною через вулицю Богатирську. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні - проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Роботи на цьому важливому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року,

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Довжина шляхопроводу - 125 метрів. Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об’єктах, тут облаштовують велодоріжки.

Повністю завершити роботи на об’єкті - відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу - плануємо до осені цього року. А також відремонтувати підходи до розв’язки, - ділянки дороги, в тому числі на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу,