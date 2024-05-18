У столиці відновлено рух транспорту після пошкодження тепломережі біля ТРЦ "Ocean Plaza" - КМДА
Київ • УНН
У Києві відновлено рух транспорту біля ТРЦ Ocean Plaza після того, як "Київтеплоенерго" завершило заміну пошкодженої труби тепломережі діаметром 1000 мм.
У Києві відновили рух транспорту після пошкодження тепломережі біля ТРЦ "Ocean Plaza". Київтеплоенерго завершили заміну пошкодженої ділянки тепломережі діаметром 1000 мм. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
На проїжджій частині вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ "Ocean Plaza" аварійники КП "Київтеплоенерго" завершили заміну пошкодженої ділянки тепломережі діаметром 1000 мм,
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Зазначається, що під час ремонту замінили пошкоджені відрізки труби, засипали місця розриття та підготували проїжджу частину для асфальтування. Наразі рух автотранспорту відкрито усіма смугами.
У ремонтних роботах були задіяні три аварійні бригади та 14 одиниць спецтехніки. Роботи тривали цілодобово.
Нагадаємо
14 травня біля торгового центру Ocean Plaza в Києві прорвало трубу, внаслідок чого вода затоплює вулицю і підземний перехід. Поліція попередила, що рух вулицею Антоновича перекрили через прорив трубопроводу.