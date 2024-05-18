В столице восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" - КГГА

В Киеве восстановили движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza". Киевтеплоэнерго завершили замену поврежденного участка теплосети диаметром 1000 мм. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Антоновича, 176 возле ТРЦ "Ocean Plaza" аварийщики КП "Киевтеплоэнерго" завершили замену поврежденного участка теплосети диаметром 1000 мм, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время ремонта заменили поврежденные отрезки трубы, засыпали места разрытия и подготовили проезжую часть для асфальтирования. Сейчас движение автотранспорта открыто по всем полосам.

В ремонтных работах были задействованы три аварийные бригады и 14 единиц спецтехники. Работы продолжались круглосуточно.

Напомним

14 мая возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу, в результате чего вода затапливает улицу и подземный переход. Полиция предупредила, что движение по улице Антоновича перекрыли из-за прорыва трубопровода.