У Києві прорвало трубу поблизу ТРЦ Ocean Plaza: рух вулицею перекрито
Київ • УНН
Біля торгового центру Ocean Plaza в Києві прорвало трубу, внаслідок чого вода затоплює вулицю і підземний перехід. Поліція попередила, що рух вулицею Антоновича перекрили через прорив трубопроводу.
В Києві вчергове прорвало трубу поблизу торгово-розважального центру "Ocean Plaza", що знаходиться на станції метро "Либідська". Про це пише УНН з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деталі
Очевидці публікують відео, де видно як потік води заливає всю вулицю поблизу торгового центру. Зазначається, що через стрімкий потік ускладнено рух транспорту.
Очевидці додають, що вода вже почала підтоплювати підземний перехід, що знаходиться поблизу входу до ТРЦ.
Доповнення
У Патрульній поліції Києва попередили, що у зв'язку з проривом водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий.
На місці вже працюють усі відповідні служби.Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки
На місці вже працюють усі відповідні служби.Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки - - додають правоохоронці.
Нагадаємо
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