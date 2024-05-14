В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

В Киеве в очередной раз прорвало трубу вблизи торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza", который находится на станции метро "Лыбедская". Об этом пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Очевидцы публикуют видео, где видно как поток воды заливает всю улицу вблизи торгового центра. Отмечается, что из-за стремительного потока затруднено движение транспорта.

Очевидцы добавляют, что вода уже начала подтапливать подземный переход, который находится вблизи входа в ТРЦ.

Дополнение

В Патрульной полиции Киева предупредили, что в связи с прорывом водопровода на улице Антоновича движение транспорта временно перекрыто.

На месте уже работают все соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки - добавляют правоохранители.

Напомним

В апреле на улице Привокзальной в Киеве из-за аварии на канализационном коллекторе образовался провал.