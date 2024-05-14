В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  60959 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  78104 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  125215 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  131891 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128497 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174181 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209875 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214899 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205978 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159876 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  258900 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  312148 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  322354 просмотра

В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

Возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу, в результате чего вода затапливает улицу и подземный переход. Полиция предупредила, что движение по улице Антоновича перекрыли из-за прорыва трубопровода.

Киев •   •  3116 просмотра
В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

За прошедшие сутки россия атаковала ракетами Покровск, Новогродовку и Селидово в Донецкой области, повредив жилые дома, учебное заведение, административное здание и объекты инфраструктуры, пострадавших нет.

Война •   •  4197 просмотра
Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища

Совет ЕС планирует утвердить миграционный пакт, содержащий значительные реформы политики убежища, требующий от стран ЕС принять тысячи искателей убежища из прифронтовых государств или предоставить ресурсы, а также позволяющий заключать соглашения со странами транзита и происхождения для ограничения количества прибывающих мигрантов.

политика •   •  4900 просмотра
В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища

Шольц: на Саммите мира переговоры об окончании войны в Украине вестись не будут

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии не будут обсуждать процесс прекращения войны в Украине, а будут обсуждать такие вопросы, как ядерная безопасность, экспорт зерна, обмен пленными и табу на использование ядерного оружия.

Война •   •  5651 просмотра
Шольц: на Саммите мира переговоры об окончании войны в Украине вестись не будут

В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА

7 531 человек, в том числе 568 детей и 201 человек с инвалидностью, были эвакуированы в Харьковской области в более безопасные места из-за обстрелов со стороны врага.

Общество •   •  6285 просмотра
В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА

Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов

Российские войска продолжают наступление на Волчанском направлении в условиях активных перестрелок на северных окраинах города, в то время как украинские силы работают для стабилизации ситуации и уничтожают противника.

Война •   •  5933 просмотра
Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов

рф откровенно начала кампанию террора против стран запада - эксперт

Россия открыто начала кампанию террора против западных стран, направленную на подрыв единства через подрывную деятельность, поддержку радикальных движений и попытки влиять на политические решения.

Война •   •  6896 просмотра
рф откровенно начала кампанию террора против стран запада - эксперт

На Киевщине в результате ДТП пострадали мать с 8-летней дочерью

Мать и ее 8-летняя дочь были госпитализированы после того, как их автомобиль "Peugeot" столкнулся с грузовиком "DAF" возле села Ксаверовка Киевской области.

Общество •   •  7391 просмотра
На Киевщине в результате ДТП пострадали мать с 8-летней дочерью

ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

ЕС одобрил план Украины, позволив запустить программу Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро, из которых Украина получила 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования и ожидает 16 миллиардов евро в целом в этом году, чтобы укрепить свою финансовую стабильность в условиях войны с Россией.

Экономика •   •  8810 просмотра
ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"

Около 200 гражданских лиц остались в Волчанске Харьковской области, и их эвакуация продолжается, в сотрудничестве с полицией и волонтерами до тех пор, пока все люди не будут эвакуированы, говорит глава ОВА.

Общество •   •  8646 просмотра
В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"