В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко

В Оболонском районе столицы открыли движение по новому путепроводу, который проходит по улице Полярной через улицу Богатырскую. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Открыли движение по новому путепроводу на Оболони - проезд по улице Полярной по эстакаде через Богатырскую. Работы на этом важном инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года, - говорится в сообщении.

Детали

Длина путепровода - 125 метров. Строители в сжатые сроки установили опоры путепровода. Смонтировали 72 балки пролетных строений. Обустроили подземный пешеходный переход. Установили современное освещение. Как и на всех новых объектах, здесь обустраивают велодорожки.

Полностью завершить работы на объекте - открыть движение со съездами с путепровода - планируем к осени этого года. А также отремонтировать подходы к развязке, - участки дороги, в том числе на Богатырской. Установить пандусы подземного перехода, - заявил мэр.

Отмечается, что также установят на объекте и новые остановки общественного транспорта. Осуществят монтаж контактной сети троллейбуса и благоустройство территории.

Напомним

В Киеве восстановлено движение транспорта возле ТРЦ Ocean Plaza после того, как "Киевтеплоэнерго" завершило замену поврежденной трубы теплосети диаметром 1000 мм.