В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  55417 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  166874 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  160898 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  185632 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161245 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120474 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125082 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135480 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125640 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118886 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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Публикации

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  300571 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  287491 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  343833 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  362007 просмотра

В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко

Новый 125-метровый путепровод по улице Полярной через улицу Богатырскую в Оболонском районе Киева открыт для движения транспорта, а к осени планируется завершить дополнительные работы на участке, в частности обустройство велодорожек, остановок общественного транспорта и благоустройство территории.

Общество •   •  1069 просмотра
В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко

Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению

Папа Франциск осудил суррогатное материнство, которое иногда, по его словам, превращается в бизнес. Также он подчеркнул необходимость медицинского и морального консультирования в случаях усыновления.

Общество •   •  1273 просмотра
Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению

Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT

Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины еще до потенциального президентства Трампа, указывает FT.

Экономика •   •  1532 просмотра
Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT

Силы обороны за сутки поразили 4 четыре пункта управления и ЗРК оккупантов

За минувшие сутки украинские войска поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов, четыре пункта управления, три артсистемы и зенитно-ракетный комплекс врага.

Война •   •  2185 просмотра
Силы обороны за сутки поразили 4 четыре пункта управления и ЗРК оккупантов

Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней

Иран сформировал Совет из руководителей судебной, законодательной власти и первого вице-президента, который должен взять на себя президентские полномочия и провести новые выборы в течение 50 дней.

Новости Мира •   •  2210 просмотра
Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней

Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.

Война •   •  3867 просмотра
Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура

546 детей погибли и 1345 получили ранения в результате вооруженной агрессии россии в Украине по состоянию на 20 мая 2024 года.

Война •   •  3795 просмотра
Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура

Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений

Украина разработала четкий план, как пройти следующий отопительный сезон без отключений, придерживаясь того же подхода, что и в прошлом году, путем увеличения генерирующих мощностей и создания децентрализованных объектов средней и малой генерации по всей стране.

Экономика •   •  5034 просмотра
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений

Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв

За минувшие сутки российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов, зафиксировав 51 взрыв в четырех селах.

Война •   •  4511 просмотра
Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв

Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего один житель погиб и еще один пожилой мужчина получил ранения.

Война •   •  5859 просмотра
Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва