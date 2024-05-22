В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
В столице на Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы
Bloomberg: российский "газпром" может прекратить поставки газа в Австрию
Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика
Бил женщин посреди улицы: в Днепре задержали мужчину
В ЕС, на фоне споров, обсуждают санкции против россии – Politico
"Желтый" уровень опасности: в Киеве объявили предупреждение о грозе
Электронные сигареты без акцизных марок на 52 млн грн: шестерым организатором незаконной продажи объявили подозрения
Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности
Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих
Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы
Популярные
Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300
Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения
Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района
Публикации
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
В столице на Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы
В Киеве были завершены ремонтные работы на Дегтяревском путепроводе, включая замену всех конструкций, сохранение трамвайной линии и добавление современных элементов, таких как отдельный трамвайный путь, безбарьерный доступ, ограждения, велосипедные дорожки и ландшафтный дизайн.
Bloomberg: российский "газпром" может прекратить поставки газа в Австрию
Австрийский нефтегазовый концерн OMV предупреждает, что, возможно, не может вовремя расплатиться с "газпромом" из-за решения Европейского суда, которое может привести к прекращению поставок российского газа в Австрию.
Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика
Украина экспортирует зерно в Мозамбик, но готова делиться и своим богатым опытом в агропромышленности. Мозамбик также может быть важным логистическим звеном в поставках украинского продовольствия в другие страны Африки, сообщил Зеленский.
Бил женщин посреди улицы: в Днепре задержали мужчину
В Днепре задержали мужчину за избиение женщин посреди улицы.
В ЕС, на фоне споров, обсуждают санкции против россии – Politico
Государства- члены ЕС ведут сложные переговоры по новому пакету санкций против россии и беларуси, в связи с чем возникают споры по поводу возможного включения в санкции российского экспорта сжиженного природного газа.
"Желтый" уровень опасности: в Киеве объявили предупреждение о грозе
Гроза ожидается в столице до конца дня 22 мая.
Электронные сигареты без акцизных марок на 52 млн грн: шестерым организатором незаконной продажи объявили подозрения
Электронные сигареты без акцизных марок на 52 миллиона гривен - шестерым организатором незаконной продажи объявили подозрения.
Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности
Президент Владимир Зеленский изменил состав делегации Украины на переговорах о гарантиях безопасности с другими странами, добавив новых членов. Также глава государства исключил из делегации нескольких представителей страны.
Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих
Швейцария выделила до 4000 военнослужащих для оказания помощи кантональной полиции в обеспечении безопасности и охраны саммита мира, который состоится в Нидвальдене 15-16 июня.
Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы
Недалеко от станции Поварово-1 в московской области россии загорелся пригородный поезд, что привело к эвакуации пассажиров.