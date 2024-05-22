В столице на Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы

В Киеве на Дегтяревском путепроводе сегодня завершился комплекс работ. В частности, открыли заезды и съезды с него. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что объект был построен в 1963 году, и с тех пор его капитально не ремонтировали.

Реконструкцию путепровода начали в июне прошлого года. Мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили на новые с улучшенными характеристиками. Фактически построили новый путепровод, - сказал Кличко.

Он добавил, на нем сохранена трамвайная линия, проходящая вдоль Дегтяревской улицы. По словам столичного городского головы, обособленное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит устроено по современным технологиям.

Мы сделали все, чтобы новое сооружение и остановки соответствовали всем критериям безбарьерности. Смонтировали перильное ограждение, установили антипаркировочные столбики. Осуществили работы по озеленению и благоустройству территории. Устроили тротуары с велодорожкой, - подчеркнул Кличко.

Напомним

Новый 125-метровый путепровод по улице Полярной через улицу богатырскую в Оболонском районе Киева открыт для движения транспорта, а к осени планируется завершить дополнительные работы на участке, в частности обустройство велодорожек, остановок общественного транспорта и благоустройство территории.