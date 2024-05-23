Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

В столице тестируют новую функцию для пользователей приложения "Киев Цифровой" - киевлянам предлагают оплатить билеты сразу в приложении. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Теперь покупать и валидировать билеты в общественном транспорте можно сразу в Киев Цифровой. Продолжаем делать город еще более удобным вместе с вами - заявил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития Петр Оленич.

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Чтобы воспользоваться этим дополнительным способом оплаты проезда, необходимо:

отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;

нажать «К» - «Оплата проезда»;

просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;

оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

В КГГА добавляют, что пользователей, которые не имеют приложения "Киев Цифровой", после сканирования QR-кода будут направлены в маркет для загрузки приложения.

В случае контроля достаточно открыть запись об оплате проезда в ленте новостей на главном экране и нажать "Показать контролеру". Контролер просканирует билет считывающим устройством, чтобы проверить оплату проезда - пояснили в КГГА.

Дополнение

Новый сервис уже можно попробовать на трамвайных маршрутах Подольского депо. В нескольких трамваях с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K можно найти плакаты и наклейки с QR-кодами.

После завершения тестирования соответствующий перечень маршрутов будет расширен.

Напомним

Более 200 сотрудников полиции на мотоциклах и велосипедах начали патрулирование улиц Киева для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, парках и центральных районах города.