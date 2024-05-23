Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  100807 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  105704 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  144635 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  141032 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134580 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115003 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121274 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117291 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120619 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113909 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

В Киеве начали тестировать новый сервис оплаты в общественном транспорте. Теперь не нужно искать валидатор, оплатить можно в приложении.

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Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

США отрицают, что вели переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

Новости Мира •   •  3620 просмотра
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

Киевская область передала 72-й бригаде Черных Запорожцев 210 беспилотников различных моделей, среди которых 30 MAVIC 3T, 30 MAVIC PRO, 150 FPV дронов, пульты управления, видеоочки и дополнительное оборудование, приобретенное за средства громад Бучанского района.

Война •   •  4809 просмотра
Киевщина передала украинским защитникам более 200 дронов

На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

На границе с Черниговской областью российские войска минируют свою территорию и восстанавливают укрепления, что свидетельствует об опасениях возможных действий со стороны Украины.

Война •   •  6589 просмотра
На границе с Черниговщиной рф заминируют свои территории и отстраивают фортификации

Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

После атаки Украины на корвет «Циклон» в Севастополе рф, вероятно, потеряла один из немногих носителей крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт», оставшихся в Черном море.

Война •   •  6174 просмотра
Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"

Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали идею главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева разыгрывать мобилизационные брони в лотерею, сравнив ее с фильмом "Голодные игры".

Экономика •   •  7716 просмотра
Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"

В результате атаки рф на Дергачи уже 13 раненых

В результате вражеской атаки на Дергачи ранения получили 13 человек, 4 из которых были госпитализированы.

Война •   •  6423 просмотра
В результате атаки рф на Дергачи уже 13 раненых

Кулеба на фоне ударов по Харькову призвал немедленно доставить Украине Patriots: "Сделает звонок сегодня"

Семь человек погибли в результате российского удара по гражданскому предприятию в Харькове. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно обратился с просьбой немедленно доставить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  7174 просмотра
Кулеба на фоне ударов по Харькову призвал немедленно доставить Украине Patriots: "Сделает звонок сегодня"

Польша усиливает меры безопасности в "хабе помощи Украине" из-за опасений диверсий - Bloomberg

Польские власти усиливают безопасность в "хабе помощи Украине", из-за растущего беспокойства относительно поддерживаемых Россией диверсионных операций.

Новости Мира •   •  6409 просмотра
Польша усиливает меры безопасности в "хабе помощи Украине" из-за опасений диверсий - Bloomberg

Оперативная обстановка на северной границе с рф контролируемая, однако остается напряженной

Оперативная обстановка на северной границе с россией находится под контролем Вооруженных сил Украины, но остается напряженной, с российскими обстрелами приграничных населенных пунктов и активными действиями диверсионно-разведывательных групп.

Война •   •  7239 просмотра
Оперативная обстановка на северной границе с рф контролируемая, однако остается напряженной