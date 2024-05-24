Київська кільцева електричка змінює графік руху: деталі
Київ • УНН
Розклад Київської кільцевої електрички буде змінено з 24 травня по 12 серпня у зв'язку з будівництвом тунелю для нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
Графік руху Київської кільцевої електрички з 24 травня по 12 серпня буде змінений через будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста. Про це УНН повідомляє з посиланням на Kyiv City Express.
Тимчасово змінюємо графік руху Київської кільцевої електрички, щоб дати Києву можливість покращити міську мобільність. Річ у тім, що починається будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста, тож у період з 24 травня по 12 серпня графік руху Kyiv City Express в межах київського кільця буде змінений,
Деталі
У робочі дні:
- щогодини поїзди курсуватимуть повним кільцевим маршрутом;
- "пікові" що півгодинні рейси зранку та ввечері будуть здійснюватися тільки на дільниці Святошин - Вокзальна - Дарниця в обидві сторони.
У вихідні дні:
- Рух поїздів буде обмежено на дільниці Почайна - Микільська Слобідка. Ці станції стануть кінцевими, відповідно доїхати, наприклад, з Сирця до Русанівки можна буде тільки південною частиною "кільця" через Святошин, Вокзальну і Видубичі.
Приносимо вибачення за логістичні незручності та сподіваємось на ваше розуміння: завершення будівництва мосту розвантажить дороги та покращить логістику для всіх киян,
Доповнення
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