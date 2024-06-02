Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект
Киев • УНН
российские войска в течение дня 12 раз атаковали Никопольский район, повредив объект инфраструктуры с помощью тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.
россияне в течение дня дважды атаковали Никопольский район Днепропетровской области тяжелой артиллерией, еще десять раз запускали дроны-камикадзе. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
12 вражеских атак две из них-обстрелы из тяжелой артиллерии и еще 10 применений дронов-камикадзе. В течение дня Никопольщина находилась под огнем противника,
Детали
Отмечается, что кроме райцентра, оккупанты также били по населенным пунктам Красногригорьевской, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской общин. поврежден инфраструктурный объект. Погибших и пострадавших нет.
Напомним
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