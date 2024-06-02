Війська рф протягом дня атакували Нікопольщину 12 разів: пошкоджено інфраструктурний об’єкт
Київ • УНН
російські війська протягом дня 12 разів атакували Нікопольський район, пошкодивши об'єкт інфраструктури за допомогою важкої артилерії і дронів-камікадзе.
росіяни протягом дня двічі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області важкою артилерією, ще десять разів запускали дрони-камікадзе. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
12 ворожих атак. Дві з них – обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника,
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Зазначається, що окрім райцентру, окупанти також били по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Загиблих та постраждалих немає.
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