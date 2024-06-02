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Війська рф протягом дня атакували Нікопольщину 12 разів: пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Війська рф протягом дня атакували Нікопольщину 12 разів: пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Київ • УНН

 • 46741 перегляди

російські війська протягом дня 12 разів атакували Нікопольський район, пошкодивши об'єкт інфраструктури за допомогою важкої артилерії і дронів-камікадзе.

росіяни протягом дня двічі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області важкою артилерією, ще десять разів запускали дрони-камікадзе. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

12 ворожих атак. Дві з них – обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що окрім райцентру, окупанти також били по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо

Сили протиповітряної оборони знищили 24 російських ударних безпілотника під час нічної атаки з використанням крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів, запущених з Криму і росії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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