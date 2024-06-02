россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет
Киев • УНН
россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области из реактивных систем залпового огня, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
Сегодня, 2 июня, район Шостки на Сумщине подвергся обстрелу из РСЗО по объектам инфраструктуры. Последствия атаки пока уточняются. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет. Пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Детали
россияне атаковали Шосткинский район из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по инфраструктурным объектам. На месте инцидента работают все необходимые экстренные службы, в настоящее время уточняются подробности последствий. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним
Противник ведет огонь вдоль всей пограничной полосы в Сумской области, используя артиллерию, беспилотники и авиацию, но в последнее время обстрелы уменьшились.
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