ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

Киев  •  УНН

2 июня 2024, 13:48  •  6855 просмотра

Read in English

россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области из реактивных систем залпового огня, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Сегодня, 2 июня, район Шостки на Сумщине подвергся обстрелу из РСЗО по объектам инфраструктуры. Последствия атаки пока уточняются. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет. Пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Детали

россияне атаковали Шосткинский район из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по инфраструктурным объектам. На месте инцидента работают все необходимые экстренные службы, в настоящее время уточняются подробности последствий. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним

Противник ведет огонь вдоль всей пограничной полосы в Сумской области, используя артиллерию, беспилотники и авиацию, но в последнее время обстрелы уменьшились.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
shostkaШостка
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  152412 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  146592 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  151007 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  146171 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  142521 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133158 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  260479 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112975 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  240891 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  93089 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

  •  6855 просмотра
Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

  •  8161 просмотра
В столичной подземке с 3 июня изменят график движения поездов

В столичной подземке с 3 июня изменят график движения поездов

  •  8435 просмотра
Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

  •  10116 просмотра
В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров

В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров

  •  13540 просмотра
"АТЕШ": партизаны зафиксировали переброску комплексов радио подавления оккупантов в Крыму

"АТЕШ": партизаны зафиксировали переброску комплексов радио подавления оккупантов в Крыму

  •  14312 просмотра
Зеленский встретился с руководителями инвестиционных компаний Сингапура: обсудили развитие украинско-сингапурских торговых отношений

Зеленский встретился с руководителями инвестиционных компаний Сингапура: обсудили развитие украинско-сингапурских торговых отношений

  •  17483 просмотра
С 4 июня на станции метро "Вокзальная" начнется капитальный ремонт одного из эскалаторов

С 4 июня на станции метро "Вокзальная" начнется капитальный ремонт одного из эскалаторов

  •  15646 просмотра
На выборах в Иране будет балатоваться экс-президент Ахмадинеджад

На выборах в Иране будет балатоваться экс-президент Ахмадинеджад

  •  14432 просмотра
В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая

В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая

  •  16100 просмотра

Популярные

The Telegraph: разведка Британии сосредоточится на шпионах из России, Китая и Ирана

The Telegraph: разведка Британии сосредоточится на шпионах из России, Китая и Ирана

  •  58723 просмотра
Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

  •  50172 просмотра
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин

россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин

  •  46888 просмотра
Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

  •  54708 просмотра
В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

  •  64598 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  209106 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  260479 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  243551 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  240891 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  242044 просмотра

россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области из реактивных систем залпового огня, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Война •   •  6855 просмотра
россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга лично принять участие в первом Глобальном саммите мира.

политика •   •  8161 просмотра
Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура принять участие в Саммите мира

В столичной подземке с 3 июня изменят график движения поездов

С 3 июня столичный метрополитен изменит расписание движения поездов: в часы пик поезда будут курсировать каждые 3-4 минуты, а в межпиковые часы - каждые 6-6:30 минут.

Общество •   •  8435 просмотра
В столичной подземке с 3 июня изменят график движения поездов

Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии, подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

политика •   •  10116 просмотра
Италия подтвердила участие Владимира Зеленского на саммите G7

В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров

Военно-морские силы Украины опровергли заявления рф об уничтожении украинских кораблей и катеров, заявив, что вместо этого россия атаковала гражданскую портовую инфраструктуру в попытке заблокировать морские пути в украинские порты.

Война •   •  13540 просмотра
В ВМС Украины опровергли заявление россиян об уничтожении украинских кораблей и катеров

"АТЕШ": партизаны зафиксировали переброску комплексов радио подавления оккупантов в Крыму

российские оккупанты в Крыму перебрасывают в Борисоглебск системы радиоподавления из Джанкоя, сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Война •   •  14312 просмотра
"АТЕШ": партизаны зафиксировали переброску комплексов радио подавления оккупантов в Крыму

Зеленский встретился с руководителями инвестиционных компаний Сингапура: обсудили развитие украинско-сингапурских торговых отношений

Зеленский встретился с руководителями сингапурских инвестиционных компаний во время саммита "Диалог Шангри-Ла", обсудил развитие украинско-сингапурских торговых отношений, пригласил инвесторов на конференцию в Берлине по модернизации экономики Украины и выразил благодарность за их работу в Украине во время войны.

Экономика •   •  17483 просмотра
Зеленский встретился с руководителями инвестиционных компаний Сингапура: обсудили развитие украинско-сингапурских торговых отношений

С 4 июня на станции метро "Вокзальная" начнется капитальный ремонт одного из эскалаторов

Капитальный ремонт эскалатора № 2 на станции метро "Вокзальная" в Киеве, который эксплуатируется уже почти 64 года и преодолел более 150 000 км, будет проведен с 4 июня по 30 августа.

Общество •   •  15646 просмотра
С 4 июня на станции метро "Вокзальная" начнется капитальный ремонт одного из эскалаторов

На выборах в Иране будет балатоваться экс-президент Ахмадинеджад

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Иране, которые состоятся 28 июня.

Новости Мира •   •  14432 просмотра
На выборах в Иране будет балатоваться экс-президент Ахмадинеджад

В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая

С Ириной Цыбух "Чека", погибшей украинской героиней и бывшей журналисткой, попрощались в Киеве 2 июня, отслужив службу в Михайловском соборе и дав концерт из десяти украинских песен на Майдане Независимости, исполнив ее собственное желание.

Война •   •  16100 просмотра
В Киеве прощаются с Ириной Цыбух "Чека", которая погибла 29 мая