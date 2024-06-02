росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури на Сумщині: постраждалих немає
Київ • УНН
росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області з реактивних систем залпового вогню, повідомлень про жертв серед цивільного населення не надходило.
Сьогодні, 2 червня, район Шостки на Сумщині зазнав обстрілу з РСЗВ по об'єктах інфраструктури. Наслідки атаки наразі уточнюються. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає. Пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Деталі
росіяни атакували Шосткинський район з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по інфраструктурних об'єктах. На місці інциденту працюють усі необхідні екстрені служби, наразі уточнюються подробиці наслідків. За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає.
Нагадаємо
Противник веде вогонь вздовж усієї прикордонної смуги в Сумській області, використовуючи артилерію, безпілотники та авіацію, але останнім часом обстріли зменшилися.