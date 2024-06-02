В Стамбуле обрушился жилой дом: 1 погибший и 8 раненых

В воскресенье, 2 июня, в турецком городе Стамбул обрушился жилой дом, один человек погиб и восемь получили ранения, сообщают власти. Обрушение возродило опасения по поводу устойчивости зданий в городе, подверженном землетрясениям. Об этом сообщают Anadolu и AP, передает УНН.

детали

Отмечается, что событие произошло около 08:40 (по местному времени) в районе Кючюкчекмедже.

Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что сначала из-под завалов спасли 8 пострадавших, а впоследствии нашли тело погибшего человека.

Причина обрушения дома неизвестна, но признаков взрыва или сейсмической активности не было. Только два верхних этажа использовались в качестве жилых помещений, а остальная часть здания была занята предприятиями.

Министр урбанизации Турции Мехмет Ожасеки рассказал, что квартиры были построены без соблюдения стандартов, а дополнительные этажи были незаконно добавлены позже.

В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе