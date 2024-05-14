В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

Специалисты провели управляемый снос последнего оставшегося пролета обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Были приведены в действие заряды взрывчатки, чтобы обрушить секции моста Фрэнсиса Скотта Ки, опиравшегося на контейнеровоз Dali.

Снос стал важным этапом в освобождении застрявшего контейнеровоза.

Пролет упал на нос судна, после того как на Dali отключилось электричество и он врезался в одну из опорных колонн моста вскоре после отплытия из Балтимора 26 марта.

С тех пор судно стояло, застрявшее среди обломков, а загруженный порт Балтимора был закрыт для большинства судов.

Управляемый снос позволит вызволить контейнеровоз и восстановить движение через балтиморский порт, которое было практически парализовано после аварии.

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