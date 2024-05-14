У США знесли останній проліт мосту, що обвалився в Балтіморі
Київ • УНН
Контрольоване знесення прольоту, що залишився від обваленого мосту Френсіса Скотта Кі в Балтіморі, було проведено для звільнення контейнеровоза Dali.
Фахівці провели кероване знесення останнього прольоту мосту Френсіса Скотта Кі, який обрушився в Балтіморі у США, пише УНН із посиланням на "Голос Америки".
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Були приведені в дію заряди вибухівки, щоб обрушити секції мосту Френсіса Скотта Кі, що спирався на контейнеровоз Dali.
Знесення стало важливим етапом у звільненні застряглого контейнеровоза.
Проліт упав на ніс судна, після того, як на Dali відключилася електрика, і він врізався в одну з опорних колон моста невдовзі після відплиття з Балтімора 26 березня.
Відтоді судно стояло, застрягле серед уламків, а завантажений порт Балтімора був закритий для більшості суден.
Кероване знесення дасть змогу визволити контейнеровоз і відновити рух через балтіморський порт, який було практично паралізовано після аварії.
У США знайшли тіло останнього робітника після обвалу мосту в Балтіморі08.05.2024, 15:00 • 17466 переглядiв