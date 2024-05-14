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У США знесли останній проліт мосту, що обвалився в Балтіморі

У США знесли останній проліт мосту, що обвалився в Балтіморі

Київ • УНН

 • 16974 перегляди

Контрольоване знесення прольоту, що залишився від обваленого мосту Френсіса Скотта Кі в Балтіморі, було проведено для звільнення контейнеровоза Dali.

Фахівці провели кероване знесення останнього прольоту мосту Френсіса Скотта Кі, який обрушився в Балтіморі у США, пише УНН із посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Були приведені в дію заряди вибухівки, щоб обрушити секції мосту Френсіса Скотта Кі, що спирався на контейнеровоз Dali. 

Знесення стало важливим етапом у звільненні застряглого контейнеровоза.

Проліт упав на ніс судна, після того, як на Dali відключилася електрика, і він врізався в одну з опорних колон моста невдовзі після відплиття з Балтімора 26 березня.

Відтоді судно стояло, застрягле серед уламків, а завантажений порт Балтімора був закритий для більшості суден.

Кероване знесення дасть змогу визволити контейнеровоз і відновити рух через балтіморський порт, який було практично паралізовано після аварії.

У США знайшли тіло останнього робітника після обвалу мосту в Балтіморі08.05.2024, 15:00 • 17466 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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