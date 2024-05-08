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У США знайшли тіло останнього робітника після обвалу мосту в Балтіморі

У США знайшли тіло останнього робітника після обвалу мосту в Балтіморі

Київ • УНН

 • 17466 перегляди

Рятувальні бригади знайшли останки шостого і, ймовірно, останнього робітника, який загинув під час зіткнення корабля з мостом Френсіса Скотта Кі в Балтиморі, що стало важливою віхою у пошуку жертв трагічної події.

Рятувальні бригади виявили останки шостого і, мабуть, останнього робітника, який загинув внаслідок удару корабля об міст Френсіса Скотта Кі, який обрушився, у американському місті Балтімор, пише УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Тіло належало 37-річному Хосе Мінору Лопесу з Балтімору, повідомили у своїй заяві у вівторок офіційні особи, які контролюють діяльність на місці обвалення мосту.

П'яте виявлене тіло було виявлено 1 травня та опізнано як тіло 49-річного Мігеля Анхеля Луни Гонсалеса з Глена Берні, штат Меріленд.

Чиновники заявили, що, на їхню думку, шість робітників лагодили вибоїни на мосту в березні, коли у нього втаранився величезний контейнеровоз Dali.

Виявлення шостого тіла "знаменує собою важливу віху в наших зусиллях щодо відновлення та забезпечення розради для близьких шести робітників, які загинули в цій трагічній події", - сказав полковник Роланд Л. Батлер-молодший, суперінтендант Департаменту поліції штату Меріленд. 

У США перше вантажне судно пройшло каналом у Балтіморі після обвалення мосту26.04.24, 10:40 • 20030 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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