В США нашли тело последнего рабочего после обвала моста в Балтиморе

Спасательные бригады обнаружили останки шестого и, по-видимому, последнего рабочего, погибшего в результате удара корабля об мост Фрэнсиса Скотта Ки, что обрушился, в американском городе Балтимор, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Тело принадлежало 37-летнему Хосе Минору Лопесу из Балтимора, сообщили в своем заявлении во вторник официальные лица, контролирующие деятельность на месте обрушения моста.

Пятое обнаруженное тело было обнаружено 1 мая и опознано как тело 49-летнего Мигеля Анхеля Луны Гонсалеса из Глена Берни, штат Мэриленд.

Чиновники заявили, что, по их мнению, шесть рабочих чинили выбоины на мосту в марте, когда в него втаранился огромный контейнеровоз Dali.

Обнаружение шестого тела "знаменует собой важную веху в наших усилиях по восстановлению и обеспечению утешения для близких шести рабочих, погибших в этом трагическом событии", - сказал полковник Роланд Л. Батлер-младший, суперинтендант Департамента полиции штата Мэриленд.

В США первое грузовое судно прошло по каналу в Балтиморе после обрушения моста