В США первое грузовое судно прошло по каналу в Балтиморе после обрушения моста

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  147264 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  163225 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  169990 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150538 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120681 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105752 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103054 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137776 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158188 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154601 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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19 апреля 2024, 15:15  •  583345 просмотра

В США первое грузовое судно прошло по каналу в Балтиморе после обрушения моста

Первое грузовое судно прошло по недавно открытому временному временному глубоководному каналу в Балтиморе после того, как обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки остановило водное сообщение.

Новости Мира •   •  4864 просмотра
В США первое грузовое судно прошло по каналу в Балтиморе после обрушения моста

Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект по использованию биотоплива в области транспорта

Украина может ввести обязательное смешивание жидкого биотоплива с бензином, чтобы способствовать использованию возобновляемых источников энергии на транспорте.

Экономика •   •  5556 просмотра
Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект по использованию биотоплива в области транспорта

Затишье перед бурей: Евлаш назвал вероятные причины отсутствия дроновых обстрелов

Атаки беспилотников по мирным городам Украины не происходят уже несколько дней, но это может быть затишьем перед подготовкой к массированной атаке или мониторингом контрмер Украины, считает Илья Евлаш, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  9938 просмотра
Затишье перед бурей: Евлаш назвал вероятные причины отсутствия дроновых обстрелов

Враг ночью и утром обстрелял три громады Сумщины: прозвучало более 40 взрывов

Российские войска обстреляли из артиллерии и минометов три общины в Сумской области, вызвав более 40 взрывов ночью и утром.

Война •   •  9093 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял три громады Сумщины: прозвучало более 40 взрывов

В Украине вскоре может исчезнуть Жилищный кодекс

В случае принятия законопроекта, украинское правительство получит поручение в течение года разработать новый закон о жилищной политике, который заменит устаревший Жилищный кодекс, поскольку 80% его положений не соответствуют современным требованиям и отличаются от подходов ЕС, а также решит жилищные проблемы, возникшие в результате войны.

Общество •   •  8495 просмотра
В Украине вскоре может исчезнуть Жилищный кодекс

Махинации на медицинских закупках: заместителя главы Запорожского облсовета отстранили от должности

Заместителя председателя Запорожского областного совета отстранили от исполнения обязанностей на 1 месяц после того, как его поймали на взятке в размере более 650 000 гривен за медицинские закупки.

Криминал и ЧП •   •  8440 просмотра
Махинации на медицинских закупках: заместителя главы Запорожского облсовета отстранили от должности

ЦАХАЛ ждет лишь одобрения правительства, чтобы начать крупное наземное наступление на Рафах в Газе

Израиль готовится к масштабному наземному наступлению на город Рафах в Газе, который остается последним бастионом ХАМАСа, скоординировав свои действия с Египтом, чтобы избежать гуманитарного кризиса.

Новости Мира •   •  8067 просмотра
ЦАХАЛ ждет лишь одобрения правительства, чтобы начать крупное наземное наступление на Рафах в Газе

россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

Российские войска активно используют управляемые авиационные бомбы для проверки украинской обороны в Купянском районе Харьковской области.

Война •   •  8445 просмотра
россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters

Цены на нефть умеренно выросли на фоне оптимизма относительно усиления экономического роста США и беспокойства относительно конфликтов на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  7382 просмотра
Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters

Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия

Украине нужны не только комплексы большой дальности Patriot, но и системы средней и малой дальности для противодействия вражеским атакам.

Война •   •  8200 просмотра
Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия