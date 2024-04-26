В США первое грузовое судно прошло по каналу в Балтиморе после обрушения моста

Первое грузовое судно прошло через недавно открытый глубоководный канал в Балтиморе в США в четверг после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки четыре недели назад, что остановило большую часть морского движения через порт города, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Balsa 94, сухогруз, плавающий под панамским флагом, прошел через новый 12-метровый канал и направился в Сент-Джон в Канаде. Ожидается, что Balsa 94 прибудет в Канаду в понедельник.

Позже в четверг были еще два коммерческих судна, в том числе автоперевозчик, который направлялся в Панаму.

Их долгожданные рейсы ознаменовали важный шаг в продолжающихся усилиях по уборке и восстановлению на фоне того, как команды круглосуточно работали над уборкой тысяч тонн стали и бетона из входа в гавань Балтимора.

Ожидается, что пять судов, которые находились на мели в течение нескольких недель, наконец покинут Балтимор через новый временный канал. Планируется, что другие суда зайдут в порт, который обычно обрабатывает больше автомобилей и сельскохозяйственного оборудования, чем любой другой порт в стране.

Тысячи грузчиков, дальнобойщиков и владельцев малого бизнеса столкнулись с тем, что обрушение моста повлияло на их работу, что побудило местных и государственных чиновников уделить приоритетное внимание открытию порта и восстановлению его пропускной способности до нормальной мощности, надеясь смягчить экономические волновые последствия обвала. Чиновники также начали различные программы помощи для безработных и других лиц, пострадавших от закрытия.

Новый канал будет открыт до понедельника или вторника, а затем снова закроется примерно до 10 мая.

Главный канал порта откроется в следующем месяце после того, как застрявшее судно Dali уберут с места обрушения. Это позволит восстановить нормальный поток трафика через порт.

Дополнение

Судно Dali потеряло ход и отклонилось от курса вскоре после выхода из порта Балтимора, направляясь в Шри-Ланку, в прошлом месяце.

Шесть членов бригады, занимавшейся дорожными работами, - все латиноамериканские иммигранты из Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса - погибли в результате обрушения моста. Из-под обломков под водой было извлечено четыре тела, двое пропали без вести.