У Стамбулі обвалився житловий будинок: 1 загиблий і 8 поранених
Київ • УНН
У Стамбулі обвалилася житлова будівля, внаслідок чого 1 людина загинула і 8 отримали поранення, що викликало стурбованість з приводу підвищення стійкості міста до землетрусів.
У неділю, 2 червня, в турецькому місті Стамбул обвалився житловий будинок, одна людина загинула та вісім отримали поранення, повідомляє влада. Обвал відновив побоювання щодо стійкості будівель у місті, схильному до землетрусів. Про це повідомляють Anadolu та AP, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що подія сталася близько 08:40 (за місцевим часом) в районі Кучукчекмедже.
Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що спершу з-під завалів врятували 8 постраждалих, а згодом знайшли тіло загиблої людини.
Причина обвалу будинку невідома, але ознак вибуху чи сейсмічної активності не було. Лише два верхніх поверхи використовувалися як житлові приміщення, а решта будівлі була зайнята підприємствами.
Міністр урбанізації Туреччини Мехмет Ожасекі розповів, що квартири були побудовані без дотримання стандартів, а додаткові поверхи були незаконно додані пізніше.
У США знесли останній проліт мосту, що обвалився в Балтіморі14.05.24, 11:15 • 16974 перегляди