Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с последствиями российских атак на Харьков и призвал западных партнеров предоставить Украине системы ПВО, ведь только за последнюю неделю россияне нанесли почти 1000 ударов, пишет УНН.

Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор – это то, что россия пытается распространить. Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов-ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами, - сказал Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что защитить жизнь в Украине можно достаточным количеством систем ПВО. Также-предоставить нашим воинам необходимое оружие с необходимой дальнобойностью, давить на государство-террориста так, чтобы Россия не успевала адаптироваться.

"российский террор должен проиграть. Мир способен это обеспечить", - подчеркнул президент.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россии не удалось добиться какого-либо серьезного прорыва в Харьковской области, несмотря на усилия.