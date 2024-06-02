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Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів - Зеленський

Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів - Зеленський

Київ • УНН

 • 43481 перегляди

російські війська за один тиждень завдали майже 1000 ударів ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами.

Президент України Володимир Зеленський показав відео з наслідками російських атак на Харків та закликав західних партнерів надати Україні системи ППО, адже лише за останній тиждень росіяни завдали майже 1000 ударів, пише УНН.

Повна зневага до людського життя та постійний терор – це те, що росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів – ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами,

- сказав Зеленський.

Деталі

Він підкреслив, що захистити життя в Україні можна достатньою кількістю систем ППО. Також - надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись.

"російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити" - наголосив президент.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росії не вдалося домогтися будь-якого серйозного прориву в Харківській області, незважаючи на зусилля.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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