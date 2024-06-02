На выборах в Иране будет балатоваться экс-президент Ахмадинеджад

Бывший президент Ирана Ахмадинеджад будет баллотироваться на пост президента.

Передает УНН со ссылкой на государственное телевидение Ирана и CN.

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Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах 28 июня в воскресенье (02.06.2024), сообщили государственные СМИ Ирана.

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Ахмадинеджад, бывший член Элитной иранской Революционной гвардии, впервые был избран президентом Ирана в 2005 году, но ушел в отставку из-за ограничения срока его полномочий в 2013 году.

Совет стражей запретил ему баллотироваться на выборах 2017 года, через год после того, как верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил его, что участие в выборах "не в его интересах и не в интересах страны".

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Я уверен, что все проблемы страны можно решить, максимально используя национальные возможности - заявил он в воскресенье после представления своей кандидатуры в Министерстве внутренних дел.

На пост президента также претендуют умеренный бывший спикер парламента Али Лариджани и ультраконсервативный бывший переговорщик по ядерной программе Саид Джалили, среди прочих.

Совет стражей объявит окончательный список кандидатов 11 июня.

Напомним

Комиссия по расследованию не выявила никаких технических неполадок или внешнего вмешательства, которые могли бы стать причиной аварии вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Раиси.