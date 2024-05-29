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Іран опублікував другий звіт про причини аварії в якій загинув їх президент: диверсії не було

Іран опублікував другий звіт про причини аварії в якій загинув їх президент: диверсії не було

Київ • УНН

 • 22785 перегляди

Комісія з розслідування не виявила ніяких технічних неполадок або зовнішнього втручання, які могли б стати причиною аварії вертольота, в результаті якого загинув президент Ірану Раїсі, попередньо уклавши, що вертоліт загорівся після зіткнення з горою.

Вища рада з розслідування розмірів і причин аварії вертольота та пов'язаної з ним делегації опублікувала другий звіт у ньому йдеться, що технічний огляд вертольота не виявив проблем, що могли б спричинити аварію, а всі параметри були в межах норми. Зв'язок із вертольотом не було перервано до моменту аварії. Пише УНН з посиланням на IRNA.

Технічний огляд вертольота не виявив проблем, що могли б спричинити аварію, а всі параметри були в межах норми. Зв'язок із вертольотом не було перервано до моменту аварії. 

Згідно зі звітом від метеорологічної організації від 30 лютого 1403 року, поточна погода та прогноз для аеропорту Тебріз (місце відправлення) до пунктів призначення Агбанд та Гаїз Галесі до 08:50 ранку відповідають умовам польоту за правилами візуальних польотів.

Проте, стан повітряного простору на зворотному маршруті потребує додаткового розслідування на основі останніх документів та свідчень пілотів і пасажирів двох інших вертольотів.

У звіті йдеться, що документи, записи та документація по технічному обслуговуванню вертольота були ретельно перевірені та не виявили жодних проблем, які могли б спричинити аварію.

Також перевірка показала, що кількість пасажирів і обладнання на борту вертольота була у відповідності з дозволеною максимальною вагою для зльоту та посадки.

Були прослухані і записи розмов між пілотами. Вони показують, що останній контакт з пілотами аварійного вертольота тривав 69 секунд до аварії, і не було зафіксовано оголошення надзвичайної ситуації.

Зв'язок між аварійним вертольотом та іншими вертольотами групи підтверджує відсутність перешкод у системі зв'язку до моменту аварії. Зв'язок тривав до моменту приземлення на мідній шахті Сунгон.

Що стосується відбору проб і експертизи уламків і частин вертольота, їх розкиду і відстаней до відокремлених від основного корпусу компонентів, то виключається вибух, викликаний диверсією під час польоту і моменту перед попаданням в діапазон висот.

Згідно зі звітом профільних експертів, наслідків дій радіоелектронної боротьби на вертольоті не було помічено. До виявлення першопричини аварії триватимуть випробування та аналіз даних, а результати будуть повідомлені окремо.

Нагадаємо

Іранські фахівці не виявили жодних ознак зовнішнього впливу гвинтокрил у якому загинув президент країни Ібрагім Раїсі. Комісія розслідування масштабів і причин аварії вертольота дійшла попереднього висновку, що вертоліт спалахнув після зіткнення з горою.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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