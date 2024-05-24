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"Слідів куль немає": генштаб Ірану оголосив попередній звіт щодо авіакатастрофи, у якій загинув президент Раїсі

"Слідів куль немає": генштаб Ірану оголосив попередній звіт щодо авіакатастрофи, у якій загинув президент Раїсі

Київ • УНН

 • 17332 перегляди

Комісія з розслідування авіакатастрофи, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, попередньо дійшла висновку, що гелікоптер спалахнув після зіткнення з горою, не знайшовши жодних ознак зовнішнього впливу.

Іранські фахівці не виявили жодних ознак зовнішнього впливу гвинтокрил у якому загинув президент країни Ібрагім Раїсі. Комісія розслідування масштабів і причин аварії вертольота дійшла попереднього висновку, що вертоліт спалахнув після зіткнення з горою. Про це йдеться у звіті комісії, який оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил Ірану, передає іранське агентство IRNA, пише УНН.

Деталі 

У звіті зазначено, що вертоліт не відхилявся від запланованого маршруту і за півтори хвилини до аварії пілоти президентського гелікоптера спілкувалися з екіпажами двох інших машин групи.

Аналітика кажуть, що у розмовах самих диспетчерів "нічого підозрілого не помітили".

В Генштабі Ірану додають, що на уламках гелікоптера, що розбився, не виявили слідів вогнепальних куль або аналогічних пошкоджень. Попередньо, вертоліт спалахнув після зіткнення з горою

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Водночас у Генштабі заявили, що для точного встановлення причин і передумов аварії гелікоптера Генштаб ЗС Ірану потребує більше часу, щоб зібрати й вивчити відповідні документи.

Нагадаємо

Гелікоптер з іранським президентом Ібрагімом Раїсі розбився 19 травня. На борту також був міністр закордонних справ країни Хусейн-Амір Абдуллахіан.

В день авіакатастрофи в північно-західному регіоні Ірану були несприятливі погодні умови й густий туман, це ускладнило пошукову операцію на місці інциденту.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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