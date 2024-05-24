"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

Иранские специалисты не обнаружили никаких признаков внешнего воздействия вертолет в котором погиб президент страны Ибрагим Раиси. Комиссия расследования масштабов и причин аварии вертолета пришла к предварительному выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой. Об этом говорится в отчете комиссии, который обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана, передает иранское агентство IRNA, пишет УНН.

Детали

В отчете указано, что вертолет не отклонялся от запланированного маршрута и за полторы минуты до аварии пилоты президентского вертолета общались с экипажами двух других машин группы.

Аналитика говорят, что в разговорах самих диспетчеров "ничего подозрительного не заметили".

В Генштабе Ирана добавляют, что на обломках разбившегося вертолета не обнаружили следов огнестрельных пуль или аналогичных повреждений. Предварительно, вертолет вспыхнул после столкновения с горой

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В то же время в Генштабе заявили, что для точного установления причин и предпосылок аварии вертолета Генштаб ВС Ирана требует больше времени, чтобы собрать и изучить соответствующие документы.

Напомним

Вертолет с иранским президентом Ибрагимом Раиси разбился 19 мая. На борту также был министр иностранных дел страны Хусейн-Амир Абдуллахиан.

В день авиакатастрофы в северо-западном регионе Ирана были неблагоприятные погодные условия и густой туман, это осложнило поисковую операцию на месте инцидента.