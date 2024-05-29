Иран опубликовал второй отчет о причинах аварии в которой погиб их президент: диверсии не было

Высший совет по расследованию размеров и причин крушения вертолета и связанной с ним делегации опубликовал второй отчет в нем говорится, что технический осмотр вертолета не выявил проблем, которые могли бы повлечь аварию, а все параметры были в пределах нормы. Связь с вертолетом не была прервана до момента аварии. Пишет УНН со ссылкой на IRNA.

Технический осмотр вертолета не выявил проблем, которые могли бы повлечь аварию, а все параметры были в пределах нормы. Связь с вертолетом не была прервана до момента аварии.

Согласно отчету метеорологической организации от 30 февраля 1403 года, текущая погода и прогноз для аэропорта Тебриз (место отправления) до пунктов назначения Агбанд и Гаиз Галеси до 08:50 соответствуют условиям полета по правилам визуальных полетов.

Тем не менее, состояние воздушного пространства на обратном маршруте требует дополнительного расследования на основе последних документов и показаний пилотов и пассажиров двух других вертолетов.

В отчете говорится, что документы, записи и документация по техническому обслуживанию вертолета были тщательно проверены и не выявили никаких проблем, которые могли бы вызвать аварию.

Также проверка показала, что количество пассажиров и оборудования на борту вертолета было в соответствии с разрешенным максимальным весом для взлета и посадки.

Были прослушаны и записи разговоров между пилотами. Они показывают, что последний контакт с пилотами аварийного вертолета длился 69 секунд до аварии, и не было зафиксировано объявление чрезвычайной ситуации.

Связь между аварийным вертолетом и другими вертолетами группы подтверждает отсутствие препятствий в системе связи до момента аварии. Связь продолжалась до момента приземления на медной шахте Сунгон.

Что касается отбора проб и экспертизы обломков и частей вертолета, их разброса и расстояний до отделенных от основного корпуса компонентов, то исключается взрыв, вызванный диверсией во время полета и момента перед попаданием в диапазон высот.

Согласно отчету профильных экспертов, последствий действий радиоэлектронной борьбы на вертолете не было замечено. До выявления первопричины аварии будут продолжаться испытания и анализ данных, а результаты будут сообщаться отдельно.

Напомним

Иранские специалисты не обнаружили никаких признаков внешнего воздействия вертолетов в котором погиб президент страны Ибрагим Раиси. Комиссия расследования масштабов и причин крушения вертолета пришла к предварительному выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой.