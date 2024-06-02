На виборах в Ірані балатуватиметься експрезидент Ахмадінеджад
Київ • УНН
Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад зареєстрував свою кандидатуру на президентських виборах в Ірані, які відбудуться 28 червня.
Колишній президент Ірану Ахмадінеджад балотуватиметься на посаду президента.
Передає УНН із посиланням на державне телебачення Ірану та CNN.
Деталі
Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад зареєстрував свою кандидатуру на президентських виборах 28 червня в неділю (02.06.2024), повідомили державні ЗМІ Ірану.
Довідка
Ахмадінеджад, колишній член елітної іранської Революційної гвардії, вперше був обраний президентом Ірану в 2005 році, але пішов у відставку через обмеження терміну перебування на посаді в 2013 році.
Рада вартових заборонила йому балотуватися на виборах 2017 року, через рік після того, як Верховний лідер аятола Алі Хаменеї попередив його, що участь у виборах "не в його інтересах і не в інтересах країни".
Доповнення
Я впевнений, що всі проблеми країни можна вирішити, максимально використовуючи національні можливості
На посаду президента також претендують поміркований колишній спікер парламенту Алі Ларіджані і ультраконсервативний колишній переговірник з ядерної програми Саїд Джалілі, серед інших.
Рада вартових оголосить остаточний список кандидатів 11 червня.
Нагадаємо
Комісія з розслідування не виявила ніяких технічних неполадок або зовнішнього втручання, які могли б стати причиною аварії гвинтокрила, в результаті якого загинув президент Ірану Раїсі.