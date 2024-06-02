Почти 1,5 млн военнообязанных обновили свои данные - Минобороны

Примерно 1,5 миллиона военнообязанных, призывников и резервистов уже обновили свои данные через ТЦК и СП, ЦПАУ, а также с помощью мобильного приложения Резерв+, которое является лидером среди платформ для обновления данных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает УНН.

Военнообязанные, призывники и резервисты продолжают обновлять свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и в приложении Резерв+. Около 1,5 млн украинцев уже успешно выполнило это требование закона. Лидером по количеству обновлений остается приложение Резерв+, - говорит Лазуткин.

Детали

По его словам, около 14 тысяч украинцев за рубежом тоже обновили свои данные. Среди 124 стран, лидерами стали: Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление данных через приложение "Резерв+" освобождает от административных штрафов, хотя физическое посещение военкомата по-прежнему необходимо.