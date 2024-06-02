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Майже 1,5 млн військовозобов'язаних оновили свої дані – Міноборони

Майже 1,5 млн військовозобов'язаних оновили свої дані – Міноборони

Київ • УНН

 • 42126 перегляди

Близько 1,5 мільйонів військовозобов'язаних українців, включаючи призовників і резервістів, оновили свої дані через ТЦК та СП, ЦНАПи і мобільний додаток Резерв+, яке залишається лідером серед платформ оновлення даних.

Приблизно 1,5 мільйона військовозобов'язаних, призовників та резервістів вже оновили свої дані через ТЦК та СП, ЦНАПи, а також за допомогою мобільного застосунку Резерв+, який є лідером серед платформ для оновлення даних. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає УНН.

Військовозобов’язані, призовники та резервісти продовжують оновлювати свої дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та в застосунку Резерв+. Близько 1,5 млн українців вже успішно виконало цю вимогу закону. Лідером за кількістю оновлень залишається застосунок Резерв+,

- каже Лазуткін.

Деталі

За його словами, близько 14 тисяч українців за кордоном теж оновили свої дані. Серед 124 країн, лідерами стали: Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Вела Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що оновлення даних через додаток "Резерв+" звільняє від адміністративних штрафів, хоча фізичне відвідування військкомату як і раніше необхідно.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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